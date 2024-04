KI und Elektromobilität: 10 Mio. Tonnen Kupfer zusätzlich benötigt!

Anzeige / Werbung

Die hohe Nachfrage nach Kupfer und der daraus resultierende Preisanstieg haben das Interesse des Marktes an dem Sektor erstarken lassen.

Nach Ansicht des Rohstoffhandelskonzerns Trafigura wird ein anhaltendes Wachstum in den Bereichen Elektromobilität, Strominfrastruktur Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung dazu führen, dass weltweit im nächsten Jahrzehnt mindestens 10 Mio. Tonnen Kupfer zusätzlich benötigt werden. Das erklärte Trafigura gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Schätzungen, wie hoch genau die Nachfrage aus diesen Sektoren, die alle mindestens Kupferkabel benötigen, ausfallen wird, schwanken. Bei Trafigura aber glaubt man, dass allein ein Drittel der zusätzlich benötigten 10 Mio. Tonnen Kupfer aus dem Bereich der Elektromobilität stammen werden. Der Rest des Bedarfs verteile sich auf Entwicklungen wie die Automatisierung oder Kühlsysteme in Datenzentrum, wo aufgrund des Wachstums des KI-Sektor ein starker Anstieg der Aktivitäten zu erwarten sei, hieß es.

Die steigende Produktion von Elektromobilen, Solarzellen und Investitionen in Stromnetze in China sowie ein Anziehen der Aktivität im produzierenden Gewerbe der Volksrepublik haben bereits dazu geführt, dass die Nachfrage nach dem roten Metall aus der Energie- und Bauwirtschaft zugelegt hat.

Da sowohl das Angebot an verarbeitetem Metall, die Bestände in den LME-Warenhäusern sind seit Oktober 2023 um rund 35% gefallen, als auch an Kupferkonzentraten, u.a. nach Stilllegung der riesigen Cobre Panama-Mine, derzeit knapp ist, stieg der Kupferpreis in den vergangenen Monaten bereits deutlich an, machte sich sogar in Richtung des Zweijahreshochs bei 10.000 USD pro Tonne auf.

Knappheit am Kupfermarkt erwartet

Viele Marktbeobachter und Experten haben ihre Prognosen für den Kupfermarkt seit Dezember revidiert, nachdem auch Branchengigant Anglo American seine Produktionsprognose senken musste. Einige Analysten rechnen jetzt sogar mit signifikanten Verknappungen im Markt für das Industriemetall.

Unter Rohstoffinvestoren ist das Interesse an Kupfergesellschaften angesichts dieser Entwicklung zuletzt deutlich gestiegen. Das gilt wie in der Branche üblich zunächst für die großen und dann die mittelgroßen Produzenten, doch auch ausgewählte Juniors und Explorer ziehen mittlerweile wieder mehr Aufmerksamkeit auf sich. Auf Goldinvest.de verfolgen wir das Thema Kupfer genau und haben auch einige unserer Ansicht nach aussichtsreiche Explorationsgesellschaften im Fokus.

