Goldman Sachs, ein an der NYSE gelistetes Unternehmen, hat in den letzten fünf Jahren einen eindrucksvollen Kursanstieg von 95% verbucht, was deutlich über der Gesamtmarktrendite von rund 62% liegt. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in einer gestiegenen Markteinschätzung wider, die auf langfristiges Wachstum des Gewinns pro Aktie von 0,9% pro Jahr zurückzuführen ist. Dabei übertrifft die Gesamtrendite für Aktionäre (TSR) mit 121%, aufgrund der Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, sogar den reinen Kursanstieg. Obwohl in letzter Zeit die Kursgewinne mit einem Plus von 21% inklusive Dividenden moderater ausfielen, deutet der langfristige Trend auf eine anhaltend positive Einschätzung des Marktes hin.

Europäische Banken in Hochspannung

In ähnlichem Kontext steht die gesamteuropäische Bankenlandschaft vor einem [...]

Hier weiterlesen