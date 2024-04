Wie verändert sich der Maklermarkt in Zukunft? Welche Trends werden bereits jetzt festgestellt? Damit befasst sich der Digitalkongress "Vermittlermarkt im Wandel" heute, am 23.04.2024. Es wird u. a. darum gehen, was die aktuelle Konsolidierungsphase im Maklermarkt für die Branche insgesamt bedeutet. Tiefgreifende Veränderungen zeichnen sich im Vermittlermarkt ab. Bedingt sind sie durch etliche Faktoren, z. B. das steigende Durchschnittsalter der Versicherungsmakler und den erhöhten Investitionsbedarf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...