LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Bank von 13,50 auf 14,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Krishnendra Dubey passte seine Schätzungen für die Deutsche Bank und UBS in seinem am Montag vorliegenden Quartalsausblick an die jüngsten Signale aus dem Investmentbanking an. Bei den Deutschen blieben die Kosten das Hauptgesprächsthema./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2024 / 16:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2024 / 16:55 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005140008