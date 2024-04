Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenauftakt verlief in verhältnismäßig ruhigen Bahnen, so die Analysten der Helaba.Geopolitische Störeinflüsse habe es nicht in besonders erwähnenswertem Maße gegeben und trotz des klaren Bekenntnisses zur Zinssenkung im Juni seitens einiger wichtiger EZB-Ratsmitglieder zum Wochenende habe der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) zunächst nicht profitieren können. Der Anstieg der US-Renditen habe belastet und auch die Inflationserwartungen hätten gen Norden tendiert, obwohl sich bei den Ölpreisen nicht viel getan habe. ...

