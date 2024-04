© Foto: adobe.stock.com



Die Anzeichen verdichten sich, dass Gold und Silber in eine Konsolidierungs- oder womöglich sogar in eine Korrekturphase eintreten könnten. Gold und Silber lassen Dampf ab Gold verpasste es, die Preisrallye signifikant über die 2.400 US-Dollar auszudehnen. Ein erfolgreicher Ausbruch hätte die Rekordjagd womöglich weiter angeheizt. Doch die vermeintliche Entspannung der Lage im Nahen und Mittleren Osten hat der Rallye erst einmal den Schwung genommen. Aus charttechnischer Sicht könnte es für Gold nun bis auf 2.070 US-Dollar gehen. In diesem Preisbereich liegt das ehemalige Ausbruchsniveau und damit die erste nennenswerte Unterstützung. Ob das Edelmetall dieses theoretisch vorhandene …