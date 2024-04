News von Trading-Treff.de Der starke Kursrutsch, den Indizes wie DAX, Nasdaq oder auch der S&P 500 in der vergangenen Woche aufs Parkett gelegt hatten, wurde in einer Phase gestartet, in der die Euphorie am Markt noch recht hoch war. Das belegt ein Blick in den Fear&Greed Index recht gut. Auf Grund der aktuellen Verortung gibt es durchaus weitere Chancen für eine Ausdehnung der Erholungsphase. Statistisch gesehen, dürften die jüngsten Erholungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...