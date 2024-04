Akash Network pumpt blitzartig um 50% - was steckt hinter dem Höhenflug?

Am heutigen Morgen erlebte der Akash Network eine unerwartete Kurssteigerung, als der Preis seines Token innerhalb einer Stunden um über 50% anstieg. Gegen 7:55 Uhr erreichte der Wert des Token 6,71 US-Dollar, wobei er zuvor noch recht konstant bei rund 4 US-Dollar gehandelt wurde.

Diese plötzliche Zunahme brachte den Preis fast auf das Niveau seines bisherigen Höchststands von 8,08 US-Dollar, der am 6. April 2021 verzeichnet wurde. Mit einer Marktkapitalisierung von derzeit 1,4 Milliarden US-Dollar positioniert sich Akash Network auf Platz 66 in der Liste der Kryptowährungen. Der rasante Anstieg wirft Fragen nach den treibenden Kräften hinter diesem Phänomen auf.

Kurssprung von AKT, Quelle: www.coinmarketcap.com

Cloud Dienste in der Blockchain

Der Akash Network Token, bekannt als AKT, spielt eine zentrale Rolle in einem innovativen Ökosystem für dezentralisierte Cloud-Dienste. AKT dient als Hauptmechanismus für Governance, Sicherheit, Anreizsysteme und als Wertspeicherungs- und Austauschmedium innerhalb des Netzwerks. Die Tokeninhaber können über wichtige Netzwerkentscheidungen abstimmen und haben Einfluss auf die Entwicklungsrichtung des Netzwerks.

Akash Network setzt auf eine Proof-of-Stake-Blockchain, wobei das Staking von AKT-Token nicht nur zur Netzwerksicherheit beiträgt, sondern auch passive Einkommensströme für die Teilnehmer generiert. Als Teil des Cosmos-Ökosystems dient AKT auch als Reserve-Währung, was seine Anwendungsvielfalt und Interoperabilität innerhalb verschiedener Blockchain-Netzwerke fördert.

Die Plattform ermöglicht es Anbietern, ungenutzte Rechenkapazitäten auf dem Marktplatz anzubieten, und bietet Kunden dadurch eine flexible, kosteneffiziente Alternative zu traditionellen Cloud-Diensten. Diese flexible Struktur ähnelt einer Art "Airbnb für Rechenzentren", wobei Benutzer auf ein breites Spektrum an Ressourcen zugreifen und diese je nach Bedarf einsetzen können.

Listing bringt Käufer

UpBIT, Südkoreas größte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, hat kürzlich angekündigt, Big Time (BIGTIME) und Akash Network (AKT) in ihr Handelsportfolio aufzunehmen. Diese Entscheidung löste einen deutlichen Preisanstieg für beide Altcoins aus. BIGTIME wird in Handelspaaren mit Bitcoin (BTC) und Tether (USDT) angeboten, während AKT in Paaren mit Bitcoin und dem US-Dollar gehandelt wird.

Vorteile der UpBIT App, Quelle: https://sg.upbit.com/

Nach der Ankündigung von UpBit verzeichneten beide Kryptowährungen erhebliche Preissprünge. AKT verzeichente einen Preisanstieg von bis zu 65%, erreichte kurzzeitig $6,71 und ein Handelsvolumen, das um 871% auf über 36 Millionen US-Dollar stieg. Nach diesen starken Anstiegen haben beide Altcoins leicht korrigiert; BIGTIME handelt derzeit bei etwa 0,2489 US-Dollar und AKT bei run 6,00 US-Dollar.

Im aktuellen Bullrun erweisen sich technologiebasierte Währungen aufgrund neuer Innovationen als besonders attraktiv für Investoren. Ein interessantes Beispiel für diese Dynamik ist das neue Projekt "Dogeverse". Dieses Projekt zeichnet sich dadurch aus, dass es als erster Hunde-Memecoin auf sechs großen Blockchain-Plattformen nativ verfügbar ist: Ethereum, Solana, Avalanche, BNB Smart Chain, Base und Polygon. Die Fähigkeit, über mehrere wichtige Blockchains hinweg zu operieren, könnte Dogeverse eine breite Akzeptanz und erhöhte Liquidität verschaffen, was wiederum das Interesse von Investoren wecken könnte.

Hier mehr zu Dogeverse erfahren.

Multi Bridge mit dem Maskottchen Cosmo, Quelle: www.thedogeverse.com

Multi Chain verbreitert die Basis

Dogeverse erobert die Kryptoszene mit seiner wegweisenden Multi-Chain-Technologie, die nahtlos sechs führende Blockchain-Plattformen miteinander verknüpft. Diese strategische Integration ermöglicht es dem Token, die einzigartigen Stärken jeder Blockchain zu nutzen, was nicht nur die Liquidität verbessert, sondern auch die Zugänglichkeit für Anleger erheblich erleichtert.

Investoren, die traditionell bestimmte Blockchains bevorzugen, stehen oft vor der Herausforderung, dass der Wechsel zu einer anderen Blockchain mit erheblichem Aufwand verbunden ist, wie dem Anlegen neuer Wallets und dem Transfer von Kryptowährungen über Bridges. Dogeverse adressiert dieses Problem, indem es eine universelle Plattform bietet, die den Investoren ermöglicht, in ihrer bevorzugten Umgebung zu bleiben, während sie gleichzeitig Zugang zu neuen Märkten erhalten.

Durch die Multi-Chain-Fähigkeit kann Dogeverse nicht nur eine breitere Basis von Krypto-Nutzern ansprechen, sondern auch die Adoption durch die Vereinfachung des Zugangs und die Reduzierung der damit verbundenen technischen Komplexität fördern.

Diese umfassende Interoperabilität und Benutzerfreundlichkeit, gepaart mit der Fähigkeit, grenzüberschreitende Transaktionen zu vereinfachen, positioniert Dogeverse vorteilhaft im sich schnell entwickelnden Markt der Memecoins, wo es nicht nur durch seine technische Innovation, sondern auch durch sein Engagement für eine inklusive und erweiterte Nutzerbasis hervorsticht.

Hier Dogeverse Token noch im Vorverkauf sichern bevor der Coin auf Uniswap und Co. gelistet wird.

