Die Industrie ist in Deutschland weiter im Sinfklug, die Dienstleister aber sind robust - das zeigt der Einkaufsmanagerindex für die Wirtschaft in Deutschland (Markit PMI/S&P Global; erste Veröffentlichung für April). Verarbeitendes Gewerbe: 42,2 (Prognose war 42,8; Vormonat war 41,9). Damit bleibt die deutsche Industrie weiter tief in der Rezession - alle Werte unter 50 bedeuten ...

