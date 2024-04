Die Commerzbank-Aktie konnte in den vergangenen sechs Monaten per Saldo um 32% gewinnen und ist gestern auf ein neues Fünf-Jahres-Hoch gestiegen. Dabei können sich Commerzbank-Aktionäre alleine in der Drei-Monats-Betrachtung über einen Kursgewinn von 27% freuen, während auf Drei-Jahres-Sicht ein Plus von 174% auf der Kurstafel der Commerzbank steht. Was macht die Commerzbank-Aktie...

Den vollständigen Artikel lesen ...