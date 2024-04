Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Gruppe Romande Energie veröffentlicht außerordentlich gute Ergebnisse für 2023, so das Unternehmen in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:Dies ist einer hervorragenden operativen Performance und einer Kombination außergewöhnlicher Umstände zu verdanken. Auf operativer Ebene lassen sich die Resultate durch den 2023 vorgenommenen Ausgleich der 2021 und 2022 sehr stark gestiegenen Energiepreise erklären. Das kräftige Wachstum des Reingewinns ist wiederum vor allem darauf zurückzuführen, dass sich Alpiq stark erholte, wobei keine anderen liquiden Mittel generiert wurden als die von EOSH erhaltene Dividende (CHF 3,3 Mio.). Selbst wenn es 2024 wieder zu einem Rückgang kommt, bleibt die langfristige Dynamik positiv und belegt die Solidität des Geschäftsmodells von Romande Energie. Im Jahr 2023 hat die Gruppe im Einklang mit ihrer Wertschöpfungsstrategie CHF 200 Mio. an Direktinvestitionen zugunsten der Energiewende getätigt. ...

