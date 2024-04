Am Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) stellen Entwickler eine vielversprechende neuartige Natrium-Ionen-Batterie vor, die innerhalb weniger Sekunden laden soll - und künftig unter anderem in Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen könnte. Wie das Forschungsinstitut berichtet, handelt es sich bei der Neuentwicklung um ein hybrides Design, das ein verbessertes Anodenmaterial mit einem Kathodenmaterial kombiniert, das für Superkondensatoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...