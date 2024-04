Die Volkswagen-Konzerntochter Elli, der Flugwindkraftanlagenbauer EnerKite und die Technische Universität Braunschweig haben auf der am Montag eröffneten Hannover Messe ihre Forschung vorgestellt, die künftig das Laden von E-Fahrzeugen energieautark ermöglichen könnte - mit Drachen. Im Rahmen des vom Bund geförderten Projekts TechnoHyb "ernten" Hightech-Drachen die in großen Höhen stark und stetig wehenden Winde und wandeln diese in Strom um, wie ...

