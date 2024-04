Der Bitcoin hat seit dem Halving am Wochenende moderate Kursgewinne verzeichnet und am Montagabend zeitweise wieder die Marke von 67.000 Dollar zurückerobert. Deutlich mehr Action war zu Wochenbeginn unterdessen bei den Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Kryptomarkt geboten, wo Anleger wieder beherzt zugegriffen haben.Nachdem der Bitcoin Ende der Vorwoche kurzzeitig unter die 60.000er-Marke gefallen war, haben zuletzt die Bullen wieder das Ruder übernommen und für eine Gegenbewegung gesorgt. Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...