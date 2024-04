Am Montag ist die Aktie von Bayer mit einem satten Plus in die neue Handelswoche gestartet. Für neuen Optimismus sorgen unter anderem Aussagen des Vorstandsvorsitzenden Bill Anderson in seiner Rede für die bevorstehende Hauptversammlung am Freitag. Die Ausführungen hat Bayer auf der eigenen Homepage veröffentlicht."2024 ist das erste volle Jahr eines dreijährigen Veränderungsprozesses. Wir haben schwächere Wachstumsaussichten kommuniziert - im Bereich von minus 1 bis plus 3 Prozent - und erwarten ...

