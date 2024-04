Aixtron setzt den jüngsten Gerüchten um die Auftragslage Meldungen über neue Aufträge entgegen. Zuletzt meldeten die Aachener Aufträge der Wolfspeed, Inc. für G10-SiC-Anlagen - die allerdings schon 2023 erteilt wurden. Heute gibt es eine weitere Meldung: Vishay Intertechnology werde G10-SiC-Anlagen von Aixtron in einer Fabrik in Südwales zum Einsatz ...

