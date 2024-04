Bochum (ots) -"Wer einen lieben Menschen pflegt, möchte für ihn da sein und ihn gut versorgen. Die vielfältigen Anforderungen stellen die pflegenden Angehörigen vor große Herausforderungen. Wir von der VIACTIV Krankenkasse möchten dabei bestmöglich unterstützen", betont Simone Pfeiffer, Leiterin der Pflege bei der VIACTIV Krankenkasse.Für diese verantwortungsvolle Aufgabe bietet die VIACTIV kostenfreie Pflegekurse an - als digitale Online-Pflegekurse oder persönlich vor Ort.Die Pflegekurse, die von VIACTIV angeboten werden, vermitteln praxisnahes Wissen, das den Pflegealltag erleichtert. Dazu gehören beispielsweise rückenschonende Handgriffe beim Heben und Tragen sowie ein umfassender Überblick über die wichtigsten Themen und Aufgaben in der Pflege. Die Kurse bieten Orientierung im Alltag, helfen bei der Organisation und Kontrolle, informieren über Anträge und Pflegeleistungen und vermitteln Strategien zur Bewältigung von Stress und Entlastung im Alltag.In Kooperation mit dem Gesundheitsdienstleister spectrumK bietet die VIACTIV zertifizierte Online-Kurse an, die den individuellen Bedürfnissen gerecht werden:- Grundlagen der häuslichen Pflege (Grundlagenkurs)- Alzheimer & Demenz- Wohnen und Pflege im Alter- Selbstfürsorge durch Achtsamkeit- Pflegen bei Inkontinenz- Pflegen nach SchlaganfallAlternativ kann auch direkt vor Ort ein individueller Pflegekurs durchgeführt werden. Gerne erörtern die qualifizierten Pflegeexperten die aktuelle Pflegesituation, schulen bedarfsgerecht und geben wertvolle Tipps. Die Schulungsinhalte ergeben sich aus den Anforderungen des jeweiligen Pflegealltags und den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen. Der Vorteil hier ist, dass niemand während des Kurses die Pflege übernehmen muss.Die Teilnahme an den Pflegekursen ist kostenfrei. Interessierte erhalten den Gutschein-Code für einen Online-Kurs oder den Schulungsgutschein für einen Kurs vor Ort telefonisch über die VIACTIV Pflegehotline unter 0800 589 135 (Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr) oder per E-Mail unter pflege@viactiv.de.Nach erfolgreichem Abschluss der Kurse erhalten die Teilnehmer eine zertifizierte Teilnahmebescheinigung. Weitere ausführliche Informationen zu den VIACTIV Pflegekursen finden sich unter: VIACTIV Online-Pflegekurse (https://www.viactiv.de/leistungen/pflege/pflege-zu-hause/viactiv-online-pflegekurse)Pressekontakt:Monika HilleFon: 0234 479-2709 | Mobil: 0171 8605 975Mail: monika.hille@viactiv.deOriginal-Content von: VIACTIV Krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121326/5763776