Die HBC-Gruppe begrüßt zwei Neuzugänge in der Führungsriege: Seit Monatsbeginn verstärken Johannes Schmidt als Chief Operating Officer und Christoph Rupp als Head of M&A den Maklerverbund mit ihrer Expertise und Erfahrung. Die HBC (Hanseatic Broking Center) GmbH hat bekannt gegeben, dass Johannes Schmidt zum 01.04.2024 als neuer Chief Operating Officer (COO) in das Unternehmen eingetreten ist. In dieser Rolle übernimmt Schmidt die Verantwortung für das Operationsressort innerhalb des Maklerverbunds. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...