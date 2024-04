Die Zahlen von SAP wurden mit Spannung erwartet. Vor allem auf die Entwicklung des Cloudgeschäfts lag der Fokus. Das Softwareunternehmen legte im Großen und Ganzen gute Zahlen vor, wusste dabei in vielen, aber eben auch nicht in allen Punkten zu überzeugen. In einer ersten Reaktion ging es für die SAP-Aktie dennoch nach oben. Nach dem Rücksetzer der letzten Handelstage sehen die Marktakteure offenkundig die Zeit zum Einstieg gekommen.Q1-Daten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...