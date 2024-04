Die Deutsche Börse wird heute nach Börsenschluss ihre Quartalszahlen vorstellen. Diese dürften wieder einmal stark ausfallen. Analysten erwarten ein deutliches Plus, vor allem bei den Nettoeinnahmen. Insbesondere die Simcorp-Übernahme dürfte sich diesmal in den Zahlen bemerkbar machen.Experten erwarten bei den heutigen Quartalszahlen der Deutschen Börse im Durchschnitt Nettoeinnahmen von 1,42 Milliarden Euro. Das wäre ein Plus von etwas mehr als 15 Prozent. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ...

