Obschon TUI immer wieder betont, für das kommende Sommergeschäft hervorragend aufgestellt zu sein, will die Aktie nicht recht vom Fleck kommen. Ausbruchsversuche scheiterten zuletzt immer wieder und am Wochenende landete die Aktie bei mageren 6,68 Euro. Geplagt werden die Anleger von allerlei Unsicherheiten, welche sie so schnell auch kaum abschütteln können.Anzeige:Da wären zum einen die nicht enden wollenden Zinssorgen, welche den hochverschuldeten Reiseveranstalter zuverlässig unter Druck setzen. Dass zuletzt Ausschüttungen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...