"TUI will auf absehbare Zeit seinen Aktionären keine Dividende zahlen", berichteten mehrere Medien (auch DER AKTIONÄR) am Freitag, Bezug nehmend auf ein Interview mit CEO Finanzvorstand Mathias Kiep. Vor einer Ausschüttung wolle der Konzern erst einmal Vertrauen gewinnen. Nun meldet sich der Konzern erneut zu Wort."Wir waren vor Covid ein Dividendentitel und wollen es in Zukunft auch wieder sein", so TUI-Sprecher Kuzey Alexander Esener am Dienstag zum AKTIONÄR. Dazu gebe es einen klaren Plan. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...