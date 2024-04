Seit vielen Jahren zählt die Cadence Design Systems-Aktie zu den absoluten Highflyern unter den US-Technologiewerten. In den letzten zehn Jahren hat das EDA-Softwareanbieter seinen Kurs um den atemberaubenden Faktor 22 gesteigert. Doch in den letzten Tagen geriet Cadence Design Systems stark unter Verkaufsdruck. Auch am Dienstag ist die Aktie mit über 6% im Minus. Was steckt hinter der Abstrafung an der Börse? Cadence Design Systems vorgestellt Cadence ...

Den vollständigen Artikel lesen ...