Die Siemens Energy-Aktie (WKN: ENER6Y) zeigte in den letzten Monaten eine beeindruckende Erholungsrallye. Seit der DAX-Titel Ende Oktober auf ein Allzeittief gefallen war, legte er um +150% zu. Ist bald ein 12-Monatshoch in Sicht? Siemens Energy vorgestellt Siemens Energy ist ein Elektro- und Energietechnikhersteller mit Sitz in München. Der Konzern stellt etwa Windkraftturbinen, Dampf- und Gasturbinen, Generatoren, Transformatoren und sonstige Kraftwerkstechnik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...