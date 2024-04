Beim Blick in ihr E-Mail-Postfach sollten Amazon-Kund:innen gerade besonders aufpassen. Die Verbraucherzentrale warnt vor Cyberkriminellen, die es auf sensible Daten abgesehen haben. Cyberkriminelle haben aktuell besonders Amazon-Kund:innen im Visier. In ihrem Phishing-Radar warnt die Verbraucherzentrale vor einer neuen Masche, mit der die Betrüger:innen sensible Daten abgreifen wollen.AnzeigeAnzeige In einer Mail mit der Überschrift "Amazon-Kontosicherheit" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...