Bonk Kurs Prognose: Geht die wilde BONK-Rallye noch weiter?

Die vergangene Woche hat erneut gezeigt, warum Meme-Coins auch weiterhin im Fokus vieler Krypto-Anleger stehen. Vor allem Bonk wurde kurzfristig zur am schnellsten wachsenden Kryptowährung am Markt und entfachte damit bereits am vergangenen Wochenende einen erneuten Hype.

Deshalb stellen sich aktuell einige Investoren die Frage, ob der BONK-Token noch weiter steigen kann und sich sogar in der Meme-Coin-Hierarchie noch weiter nach oben schiebt. Dafür spricht, dass die Marktkapitalisierung weiterhin ansteigt und dass Bonk sich derzeit schneller und stärker als andere Meme-Tokens etablieren kann. Wir werfen in den kommenden Zeilen einen Blick auf die kommenden Wochen und wagen eine Bonk Kurs Prognose.

Konsolidierungsphase für Bonk: Steigt der Wert weiter?

Ein Blick auf den Bonk-Chart der vergangenen sieben Tage (siehe Bild unten) zeigt, dass der BONK-Token am Wochenende einen recht starken Kursgewinn verzeichnen konnte. Nachdem der Preis für Bonk am vergangenen Samstag in die Höhe geschossen war, konnte er sogar recht stabil bis heute seinen Preis halten. So wird Bonk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem Preis von 0,00002047 US-Dollar gehandelt und ist damit in der Wochenübersicht mit satten 41,38 % im Plus. Dies ist ein klares Zeichen dafür, dass Meme-Coins auch weiterhin für viele Krypto-Anleger interessant sind, nachdem in den Wochen zuvor eher Flaute bezüglich der Meme-Coin-Kursgewinne geherrscht hatte.

Der Bonk Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Die Tatsache, dass der BONK-Token nach dem rasanten Kursanstieg weiterhin sein Preisniveau halten konnte, wird von vielen Krypto-Händlern ebenfalls als positives Zeichen gewertet. Hinzu kommt die Tatsache, dass auch die Marktkapitalisierung von BONK weiterhin am Wachsen ist. So liegt sie derzeit bei über 1,3 Milliarden US-Dollar, wodurch Bonk Platz 71 auf der Liste der größten Kryptowährungen einnehmen kann. Im Meme-Coin-Ranking von CoinMarketCap liegt der Token damit auf dem sechsten Platz der größten Meme-Coins und kann sich langsam FLOKI und Dogwifhat (WIF) nähern.

Doch kann Bonk nach dem jüngsten Anstieg die aktuelle Konsolidierungsphase mit einem erneuten Aufschwung verlassen oder sollten sich Anleger auf Kurskorrekturen einstellen? Für einen erneuten Kursanstieg sprechen einige Faktoren - unter anderem die Tatsache, dass Meme-Coins derzeit auch weiterhin stark im Trend liegen und damit in Zukunft ein hohes Potenzial für starke Renditen bieten.

Technische Kursanalyse: Diese Indikatoren sind wichtig

Ein Blick auf den aktuellen Kursverlauf des BONK-Tokens verrät, dass einige technische Indikatoren aktuell einen bärischen Verlauf in der nahen Zukunft versprechen. So liegt der Relative Strength Index (RSI) derzeit bei 78, was darauf hindeutet, dass sich der Meme-Coin derzeit in einem überkauften Bereich befindet. Dies gilt historisch betrachtet als Zeichen dafür, dass schon bald eine Kurskorrektur folgen könnte.

Diese dürfte sich dann jedoch bald in einen erneuten starken Kursanstieg verändern, denn ein Blick auf den 50-Tage-EMA (Exponential Moving Average) zeigt, dass langfristig betrachtet ein bullischer Trend für Bonk vorhanden ist. Gleichzeitig zeigt der 50-Tage-EMA allerdings ebenfalls an, dass der BONK-Token im Augenblick überkauften Bereich liegt und unterstützt damit die Aussage des RSI.

Had a ton of folks come together to make Dubaia vib for @token2049 , @CryptoFightWeek , and @hackerhouses



Appreciate all the amazing folks representing the @bonk_inu ecosystem and hope you all had as much fun as we did.



pic.twitter.com/e2KjKHFVMV - N?M ( , ) (@TheOnlyNom) April 19, 2024

Darüber hinaus konnte Bonk auch in den vergangenen Tagen über verschiedene Social-Media-Kanäle auf sich aufmerksam machen. Neben einer neuen Webseite war BONK auch deshalb in den Medien zu finden, weil eine große "Fight Night" von Bonk gesponsert und veranstaltet wurde. Dies dürfte ebenfalls zu den starken Kursanstiegen in den vergangenen Tagen beigetragen haben.

Allerdings könnte die in naher Zukunft kommende Kurskorrektur von Bonk dafür sorgen, dass sich im Augenblick viele Anleger nach einem anderen Meme-Coin mit hohem Potenzial umsehen. In diesem Zusammenhang wird häufig Slothana erwähnt, denn der noch junge Meme-Token steht kurz vor dem Ende des Vorverkaufs und konnte bereits jetzt einen unglaublich erfolgreichen Presale absolvieren.

Slothana überschreitet Marke von 15 Millionen US-Dollar im Presale

In den letzten Wochen konnte sich Slothana ($SLOTH) bereits von der breiten Masse an Meme-Coins abheben, denn das noch junge Projekt konnte innerhalb weniger Tage ein unglaubliches Kapital zusammentragen. So wurden bereits im Presale über 15 Millionen US-Dollar gesammelt, die das rege Interesse der Anleger bestätigen. Der $SLOTH-Token selbst ist ein neuer Solana-Meme-Coin, der auf der populären Meme-Coin-Blockchain basiert und dadurch besonders schnell und kostengünstig gehandelt werden kann. Darüber hinaus ist der Kauf im Presale besonders einfach geregelt, denn der ICO verlangt für 10.000 $SLOTH-Token gerade einmal 1 SOL-Token. Dies hat bereits jetzt zu einem hohen Andrang an Investoren geführt.

Jetzt alles zu Slothana erfahren und die offizielle Webseite besuchen!

Darüber hinaus gibt es nun auch ein offizielles Launch-Datum, das bereits in weniger als 6 Tagen erreicht sein wird. Wer also bisher noch nicht die Chance genutzt hat, um im Presale günstig in Slothana zu investieren, der sollte sich dies nun noch einmal genau überlegen. Denn ein Blick auf vergangene Solana-Meme-Coins wie BOOK OF MEME (BOME) oder Dogwifhat (WIF) zeigt, dass frühzeitige Investoren häufig besonders hohe Gewinne erhalten haben. Gerade der Presale bietet außerdem einen besonders günstigen Preis.

Zum Kauf selbst müssen interessierte Anleger einfach den detaillierten Anweisungen der Webseite folgen und die gewünschte Anzahl an SOL-Token versenden. Die Token selbst können dann nach dem offiziellen Launch einfach auf die eigene Solana-Wallet übertragen werden.

Jetzt in Slothana ($SLOTH) investieren!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.