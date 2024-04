G Mining Ventures Corp. (GMIN) und Reunion Gold Corp. (RGD) gaben bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung über den Zusammenschluss der beiden Unternehmen getroffen haben, die den Weg für die Schaffung eines führenden Zwischenproduzenten von Gold ebnen soll. Im Rahmen der Transaktion wird GMIN von RGD das Vorzeigeprojekt Oko West in Guyana erwerben, das sich in der Region des Guayana-Schildes, einer der attraktivsten Bergbauregionen Südamerikas, befindet.



Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhalten die Aktionäre von GMIN und RGD Stammaktien eines neu gegründeten Unternehmens (das neue GMIN"), wobei die Aktionäre von RGD 0,285 GMIN-Stammaktien für jede RGD-Stammaktie erhalten. Darüber hinaus werden die RGD-Aktionäre Stammaktien eines neu gegründeten Goldexplorationsunternehmens (vorerst "SpinCo") erhalten, das alle Vermögenswerte von RGD mit Ausnahme von Oko West besitzen wird. GMIN hat zugestimmt, SpinCo mit 15 Millionen $ zu finanzieren.



Die Aktionäre von RGD werden eine geschätzte Gegenleistung von 0,65 $ pro RGD-Stammaktie erhalten, was einem geschätzten Transaktionswert von 875 Millionen $ entspricht, basierend auf dem Schlusskurs der GMIN-Stammaktien an der Toronto Stock Exchange (TSX) am 19. April 2024, ohne den Wert der Gegenleistung von SpinCo. Dies entspricht einer Prämie von 29% auf der Grundlage des Schlusskurses von GMIN und RGD und des 10-Tage-VWAP an der TSX und TSX Venture Exchange (TSXV) am 19. April 2024, ohne den Wert von SpinCo.



Nach Abschluss der Transaktion werden die derzeitigen Aktionäre von GMIN und RGD ungefähr 57% bzw. 43% des kombinierten Unternehmens auf einer vollständig verwässerten In-the-money-Basis vor der gleichzeitigen Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 50 Millionen $ besitzen, und das kombinierte Unternehmen und die Aktionäre von RGD werden 19,9% bzw. 80,1% der ausstehenden Stammaktien von SpinCo besitzen.



Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2024 erwartet, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen der Wertpapierinhaber, der Gerichte und der TSX sowie weiterer Abschlussbedingungen, die bei Transaktionen dieser Art üblich sind.



G Mining Ventures Corp. ist ein Bergbauunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Edelmetallprojekten spezialisiert hat, um von der Wertsteigerung durch eine erfolgreiche Minenentwicklung zu profitieren. Reunion Gold Corporation ist ein führender Goldexplorer im Guayana-Schild in Südamerika.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

