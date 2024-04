Whatsapp arbeitet derzeit an einer neuen Funktion, die das Teilen von Dateien etwas privater machen soll. Denn statt Videos, Fotos und Dokumente über den Messenger zu verschicken, sendet ihr sie direkt auf das andere Gerät. Das Teilen von Dateien in Whatsapp ist denkbar einfach: Ihr könnt einfach einen Kontakt und die Datei auswählen und schon landen Videos und Fotos bei den Empfänger:innen. Doch was ist, wenn ihr die Dateien nicht über einen Whatsapp-Chat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...