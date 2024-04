Die meistgehandelten Produkte: DAX® im Griff von Bullen und Bären

Am Dienstag eröffnete der deutsche Leitindex im Plus. Sollte er heute eine bestimmte Marke überschreiten, könnte er seinen Aufwärtstrend wieder aufnehmen. Am Vormittag steht der DAX® bei 17.974 Punkten, was einem Plus von 0,6 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs von Montag entspricht. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten zählen heute vor allem Call- und Put Produkte auf den DAX®.

Am Dienstagmorgen wurden wichtige Konjunkturdaten für Anleger veröffentlicht, darunter die Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und Dienstleister in Deutschland. Im April stieg der Index für Dienstleister auf 53,3 Punkte, verglichen mit 50,1 Punkten im März.

Trotz des Abwärtstrends im Monat April hat der Dax seit Jahresbeginn immer noch ein Plus von sechs Prozent zu verzeichnen, was auf die ungewöhnlich lange Rallye in den Monaten Februar und März zurückzuführen ist. Bei den klassischen Optionsscheinen setzten Anleger:innen ebenfalls vor allem auf Call- und Put Optionen auf den DAX®. Bei den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen zeigten Anleger:innen heute vor allem Interesse an Long-Produkten auf die Siemens AG, den NASDAQ 100 sowie auf die Rheinmetall AG und dem DAX® im Allgemeinen. Im Verlauf des Tages, werden noch Wirtschaftsdaten aus den USA erwartet.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD2PQA 3,66 17982 17637,684007 Punkte 94,58 Open End DAX® Call HD2PNH 4,19 17982 17583,695585 Punkte 80,97 Open End DAX® Call HD2PQA 3,66 17982 17637,684007 Punkte 94,58 Open End DAX® Put HD4G3S 4,66 17982 18416,46872 Punkte 23,39 Open End DAX® Put HD3BM8 3,18 17982 18265,560544 Punkte 28,84 Open End

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD3M1R 1,82 17981,10 18000,00 Punkte 50,58 07.05.2024 DAX® Put HD3WYJ 2,35 17981,10 14200,00 Punkte 62,29 17.06.2025 Daimler Truck Holding AG Call HD3868 1,49 43,20 44,00 EUR 25,61 19.06.2024 DAX® Call HD4GLV 0,81 17984,00 23400,00 Punkte 222,31 17.06.2025 DAX® Call HD3M10 1,6 17984,00 18100,00 Punkte 173,01 07.05.2024

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Siemens AG Long HB9D2N 3,29 174,03 156,653612 EUR 10 Open End NASDAQ 100 Long HD39HT 0,49 17210,89 16526,286251 Punkte 25 Open End DAX® Short HC01KX 1,62 17983,00 23815,447181 Punkte -3 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9V 11,43 514,30 339,965414 EUR 3 Open End DAX® Short HC055B 1,14 17984,00 21433,755662 Punkte -5 Open End

