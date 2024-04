ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das bereits deutlich über Xetra-Niveau liegende Kursziel für Delivery Hero von 40 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb bezeichnete den Essenslieferanten in einer am Dienstag vorliegenden Studie zudem als "Top E-Food Pick", also als erste Wahl unter den Internetwerten beim Thema Essen. Barnet-Lamb traut dem Unternehmen im laufenden Jahr das Triple aus Wachstum, Gewinn und positivem Barmittelzufluss zu./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2024 / 22:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2024 / 22:49 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000A2E4K43