Am Dienstag verzeichnete die Commerzbank-Aktie den höchsten Stand seit zehn Jahren. Im laufenden Jahr hat der Kurs bereits fast 29 Prozent zugelegt. Das steckt dahinter.CEO Manfred Knof bekräftigte am Vormittag das Gewinnziel für das Jahr 2027. Die bevorstehenden Quartalsergebnisse der Commerzbank im Mai und der Deutschen Bank bereits am Donnerstag werden mit großem Interesse erwartet und könnten ...

