Cardano News: ADA-Erfinder Hoskinson begeistert sich für PRAGMA-Gründung

Charles Hoskinson ist nicht nur der Gründer der Kryptowährung Cardano, sondern auch einer der bekanntesten Stimmen im Krypto-Bereich. Nun hat sich der Krypto-Experte positiv zur Gründung von PRAGMA geäußert. Hierbei handelt es sich um eine neue und unabhängige Open-Source-Vereinigung, die laut Hoskinson einen weiteren Schritt hin zur globalen Skalierbarkeit bieten soll. Auch Cardano hat sich dies als wichtiges Ziel herausgesucht, denn die Cardano Foundation möchte als weltweites Finanzbetriebssystem ebenfalls eine globale Skalierbarkeit erreichen. Aus diesem Grund ist Cardano auch ein Teil von PRAGMA, um zusammen mit anderen Partnern dieses Ziel in Zukunft noch stärker zu fokussieren.

Gemeinsames PRAGMA-Projekt soll Krypto-Welt verändern

Bereits gestern veröffentlichte die Cardano Foundation über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) die Nachricht, dass PRAGMA nun offiziell gestartet wurde. In dem Cardano Foundation Tweet wurden zudem auch alle Partner genannt, die zusammen mit dem Krypto-Unternehmen an PRAGMA beteiligt sein werden. So sind auch Blink Labs, TxPipe, dcSpark und Sundae Labs als Partner mit im metaphorischen Boot und sollen in Zukunft zusammen mit Cardano ein vielfältiges und vor allem robustes Ökosystem in der Blockchain- und Krypto-Welt bieten.

Auch Charles Hoskinson äußerte sich positiv zu dieser Entwicklung und erklärte ebenfalls über X, dass seiner Meinung nach ein Zusammenkommen der verschiedenen Partner ein wichtiger Schritt dahin sei, um "mehrere Clients und ein vielfältiges und stabiles Ökosystem" aufzubauen.

Multiple clients and a diverse and resilient ecosystem of open source projects and utilities are required for a global scale protocol seeking to build the financial operating system of the world.



Die Gründung von PRAGMA ist gerade deshalb etwas ungewöhnlich, da es sich hierbei um eine eigenständige Strömung innerhalb der Cardano-Community handelt. Während Input Output Hong Kong (IOHK) normalerweise als Vorreiter in der Cardano-Entwicklung agiert - zusammen mit Hoskinson als CEO des Software-Unternehmens -, wurde PRAGMA ohne Vorkenntnisse und Zustimmung von Hoskinson gegründet. So ist davon auszugehen, dass die Gruppe auch eigene Ziele verfolgt und sich auch in Zukunft wahrscheinlich nicht mit IOHK und deren Entwicklern abstimmen wird.

Hoskinson zeigt sich allerdings positiv überrascht von der neuen Gemeinschaft und erklärt sogar, dass die eigenen Entwicklungsprioritäten dieser Gruppierung für das Cardano-Ökosystem von Vorteil sein könnten. Allerdings geht er nicht davon aus, dass Cardano durch PRAGMA eine schnellere Entwicklung erleben wird. Stattdessen wird laut Hoskinson der positive Effekt von PRAGMA vor allem in der operativen Stabilität zu finden sein.

Was genau ist PRAGMA eigentlich?

Im offiziellen Tweet der Cardano Foundation ist auch eine Pressemitteilung angehängt worden, die einen genaueren Einblick darüber vermitteln soll, was die Ziele und Ideen von PRAGMA überhaupt sind. So heißt es darin, dass PRAGAMA als ein gemeinnütziges Open-Source-Projekt gegründet wurde, das die "Förderung von Blockchain-Softwareprojekten" sowie die "Förderung eines alternativen Open-Source-Ökosystems für ADA" als Hauptziele formuliert. Gleichzeitig wird sogar darauf hingewiesen, dass zwar Cardano selbst als Ökosystem im Mittelpunkt steht, eine Ausweitung des PRAGMA-Projekts auf andere Blockchains potenziell möglich ist. Mit der Bekanntgabe der Gründung des Vereins hat dieser auch offiziell seine Aktivität aufgenommen.

Darüber hinaus meldete sich auch Sebastian Bode - ein Vorstandsmitglied von PRAGMA und außerdem der Director of Engineering bei der Cardano Foundation - zu Wort und erklärte:

"PRAGMA ist ein wichtiger Schritt vorwärts in der Mission der Cardano Foundation, Cardano dabei zu unterstützen, eine öffentliche Infrastruktur zu werden. Gemeinsam sind wir ein Team von leidenschaftlichen Software-Ingenieuren mit unterschiedlichem Hintergrund, die Open-Source-Tools für Entwickler entwickeln, um die Massenanwendung von Blockchain zu fördern."

Der Cardano Kurs reagierte recht volatil auf diese Ankündigung, wie ein Blick auf den aktuellen Kurs Chart der letzten 24 Stunden zeigt:

Der Cardano (ADA) Kurs der letzten 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

So liegt Cardano derzeit mit 1,21 % im Plus, durchlief allerdings einige recht starke Kursveränderungen in beide Richtungen. Diese Volatilität ist auch einer der Gründe dafür, dass einige Anleger aktuell auf der Suche nach ADA-Alternativen sind. Allerdings sind - gerade im Hinblick auf den wissenschaftlichen und durchdachten Ansatz von Cardano - diese Alternativen heutzutage fast eine Rarität.

