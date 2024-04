NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 61,60 auf 61,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Außenwerbespezialisten nach der Veröffentlichung des kompletten Geschäftsberichts für 2023 leicht angepasst, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. An ihrer Einschätzung des Unternehmens habe sich nichts verändert./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2024 / 18:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0007493991