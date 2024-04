Die Analysten Marcel Schaffer und Cosmin Filker von GBC haben die Coverage für die AHT Syngas Technology N.V. aufgenommen, ermitteln einen fairen Unternehmenswert von 37,50 Euro je Aktie und empfehlen, die Aktie zu kaufen. Das Unternehmen entwickele Technologien zur Umwandlung von kohlenstoffbasierten Brennstoffen in Synthesegas, das als Grundstoff für verschiedene Anwendungen wie Stromerzeugung, Wärmeerzeugung und Herstellung von Chemikalien sowie Kraftstoffen genutzt werden könne.

Nach Aussage der Analysten habe die Gesellschaft in den vergangenen Geschäftsjahren ihre Technologie weiterentwickelt bzw. durch Akquisitionen sinnvoll ergänzt. Durch diese Ergänzungen decke die AHT-Technologie die gesamte Wertschöpfung des Anlagenbetriebs ab, das von der Bereitstellung der Einsatzstoffe bis zur Gewinnung von Energie und Wärme reiche. Der Proof of Concept der Technologie sei mit dem Gewinn eines bedeutenden Rahmenvertrags zur Lieferung von Anlagen an einen japanischen Kunden erbracht worden. Dabei umfasse der Vertrag die Lieferung von 20 Anlagen mit einem Auftragsvolumen von rund 160 Mio. Euro. Laut GBC zeige sich ein positiver Effekt der in den vergangenen Geschäftsjahren vorbereiteten und umgesetzten Wachstumsstrategie bereits in den vorläufigen Zahlen 2023. Demnach seien Umsatzerlöse von 12,12 Mio. Euro erzielt worden. Analog zur starken Umsatzsteigerung habe das EBIT auf 0,86 Mio. Euro (GJ 2022: -0,49 Mio. Euro) zugelegt. Im Rahmen eines DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein Kursziel von 37,50 Euro je Aktie und vergeben das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.04.2024, 13:15 Uhr)



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 22.04.2024 um 15:30 Uhr fertiggestellt und 23.04.2024 um 10:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

