BVB Aktie zieht an - Ricken wird Sport-Geschäftsführer - PSG im Fokus

Die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA kann einen Tag nach Bekanntgabe struktureller Veränderungen im Geschäfts- und Unternehmensbereich Sport auch am Dienstag weiter anziehen. Nicht zuletzt dürften Anleger weiterhin dem Halbfinale in der Champions League entgegenfiebern. Die Qualifikation zur "Königsklasse" bleibt indes alles andere als in trockenen Tüchern. Mit 3,76 Euro notiert am Dienstagmittag ein Plus von 1,35 Prozent auf der Kurstafel. Lars Ricken wird neuer Geschäftsführer im Bereich Sport Wie der BVB am Montag mitteilte, wird der aktuelle Nachwuchsdirektor Lars Ricken ab Mai als Geschäftsführer Sport fungieren. Der Vertrag ist zunächst zum 30. Juni 2027 ausgestattet. "Ich bin überzeugt, dass wir mit der unfassbaren Kraft dieses Vereins und der Leidenschaft unserer vielen motivierten Mitarbeiter gemeinsam große Siege erringen und Borussia Dortmund in eine erfolgreiche Zukunft steuern werden", sagte Ricken. Die Geschäftsführer Thomas Treß (Finanzen, Organisation, Recht & Investor Relations) und Carsten Cramer (Vertrieb & Marketing, Internationalisierung, Digitalisierung) verlängerten ihre Verträge vorzeitig bis zum 30. Juni 2027. Aktuelle Webinare: Die Kunst des Faktor-Optionsscheinhandels: Mit Expertentipps zum Erfolg - Mittwoch, 24 April 2024 18:00 Uhr Jetzt kostenlos anmelden!

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

