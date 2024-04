Bad Hersfeld (ots) -Zwei Unternehmen mit visionärer Leidenschaft für ein heißes Thema: Outdoorküchen. Kein Wunder, dass Deutschlands Fachhändler und Grill-Experte Nr. 1 und der Outdoorküchen-Primus aus Osnabrück ab sofort kooperieren. Know-How, Expertise und Netzwerk treffen sich und bieten vor allem eines: Ein Rundum-Angebot für die Kunden mit unvergleichlicher Qualität und On Demand-Service aus einer Hand.Eine Kooperation, die sinnvoller nicht sein könnte - das bringt die neue Partnerschaft zwischen Deutschlands Fachhändler Nr. 1 Grillfürst und dem Outdoorküchen-Hersteller Burnout Kitchen wohl am besten auf den Punkt. Den beiden Unternehmen geht es um nicht weniger als das Wachstum im Bereich der Outdoorküchen voranzutreiben. Dafür werden Ressourcen sinnvoll gebündelt und effizient verzahnt.So werden zeitnah alle Burnout Kitchen-Produkte in die Grillfürst Absatzwege integriert - vom Online-Shop bis hin zum Point of Sale. Grillfürst bereichert damit sein Outdoorküchen-Angebot um noch mehr Vielfalt und Produkte mit hoher Qualität, Made in Germany. Die modularen Outdoorküchen sind vom Kunden individuell zusammenstellbar und punkten mit hochwertiger Optik und langlebigen, robusten Material, das allen Anforderungen an eine Outdoorküche gerecht wird. Das umfasst auch den durchdachten Online-Konfigurator, der schrittweise zum eigenen Outdoorküchen-Traum führt und Kunden so maximalen Planungs-Komfort bietet.Gemeinsame Produkte unterstreichen die enge PartnerschaftWie kann es anders sein: Die Outdoorküchen-Eigenmarke von Grillfürst erhält ein Burnout-Upgrade. Hier bringt der Möbelhersteller seine Expertise ein und veredelt die Grillfürst Outdoorküche in Zukunft zu einem individuellen Grillfürst-Modell. Ein zentraler Baustein der neuen Partnerschaft, die zukünftig sicherlich weitere Branchenhighlights hervorbringen wird.Grillfürst eröffnet Store am Standort Burnout KitchenUnd weil die Sortimente so perfekt matchen, eröffnet Grillfürst gemeinsam mit Burnout Kitchen eine Grillfürst Filiale in Osnabrück, direkt am Standort des Outdoorküchen-Experten. Als 13. Anlaufstelle, die der Fachhändler im gesamten Bundesgebiet betreibt, können sich Grill-Liebhaber auf ein großes Markensortiment freuen. Von Napoleon über Broil King, Outdoorchef und Big Green Egg, von Grillgeräten bis zum Zubehör.Zwei Visionäre, ein Ziel: Outdoorküchen erlebbar machenDass es früher oder später zu dieser strategischen Zusammenarbeit kam, überrascht vielleicht nicht. Die Geschäftsführer kennen sich bereits seit 2018. Die Ähnlichkeit der Namen - ein Zufall, der zum Schmunzeln bringt, vielleicht sogar ein gutes Omen. Joachim Weber und Daniel Joachimmeyer behielten sich im Auge, trafen sich regelmäßig. Das jüngste Treffen zeigte, dass beide die gleiche Vision teilen: Die Outdoorküchen in noch mehr deutsche Haushalte zu bringen. Dabei verbindet beide, dass der Kunde mit seinen Vorstellungen und Ansprüchen im Zentrum steht. Die Lösung, die Grillfürst und Burnout Kitchen präsentiert, macht die Outdoorküche aufregend, anschaubar und anfassbar - kurz erlebbar, ganz getreu dem Motto "Kitchens for Outdoor living". Denn erleben, kommt von Leben."Die Grill-Branche befindet sich im Wandel. Kunden haben immer mehr Wissen und genauste Vorstellungen - dem wollen wir gerecht werden. In Grillfürst haben wir einen Partner gefunden, der perfekt organisiert ist", erklärt Daniel Joachimmeyer, einer der Gründer und Geschäftsführer von Burnout Kitchen. Seit der Gründung in 2017 avancierte Burnout Kitchen von einem Start-up zum Marktführer und hat mit den Produktlinien BURNOUTBBQ und BURNOUTLUX eine gute Bekanntheit im D-A-CH-Bereich. Joachim Weber, Geschäftsführer von Grillfürst freut sich sehr über die neue Zusammenarbeit: "Wir brennen für das Thema Grillen. Auf dem Weg zum Ausbau des Outdoorküchen-Marktes war es fast unausweichlich, uns zusammenzutun. Mit unserem Vertriebsnetzwerk und der großen Beratungs-Kompetenz, sowohl online als auch an unseren Standorten, finden Grillliebhaber bei Grillfürst einfach alles für ein unvergessliches Grillerlebnis - jetzt auch mit einem unschlagbaren und sehr hochwertigen Outdoorküchen-Sortiment für jeden Geldbeutel."ÜBER GRILLFÜRSTDie Grillfürst GmbH ist Deutschlands größter Grillfachhandel. Seit über zwölf Jahren steht das Unternehmen für erstklassigen Service, kompetente Beratung und ein umfangreiches Produktportfolio. Das Sortiment umfasst mehr als 7.000 Artikel von über 60 Marken, die über den Onlineshop (Deutschland und Schweiz) sowie in insgesamt 13 bundesweiten Standorten und in Luzern bei Grillfürst Schweiz erhältlich sind. Mit seiner Eigenmarke legt Grillfürst als Hersteller hohen Wert auf Innovation und gestaltet mit 600 hauseigenen Produkten die Welt der Grillbranche maßgeblich mit.https://www.grillfuerst.de/Burnout Kitchen: Outdoor-Küchen für höchste AnsprücheBurnout Kitchen richtet sich mit seinem Angebot hochwertiger Outdoor-Küchen an Kunden der gehobenen Einkommensklasse. Sie sind Besitzer einer Immobilie oder haben die Möglichkeit, eine Outdoor-Küche aufzustellen und zu nutzen. Interessenten können zwischen der BBQ-Linie und der Premium-Linie LUX wählen. Das Unternehmen aus dem niedersächsischen Bissendorf bei Osnabrück ist dabei, den bisherigen Kundenkreis der DACH-Länder international zu erweitern, hat bereits eine Dependance in Spanien und eine Gesellschaft in den USA.Pressekontakt:MIT-SCHMIDT Kommunikation GmbHFrau Anne-Katrin KohlmorgenFasanenweg 321227 BendestorfTel: +49 (0)40-4140639-0E-Mail: kohlmorgen@mit-schmidt.deOriginal-Content von: Grillfürst, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113289/5763980