FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AURES TECH. INH. EO-,25 A5R FR0013183589
AB/FROM ONWARDS 23.04.2024 13:41 CET
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AURES TECH. INH. EO-,25 A5R FR0013183589
AB/FROM ONWARDS 23.04.2024 13:41 CET