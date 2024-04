DJ PTA-News: SYZYGY AG: SYZYGY GROUP steigert Profitabilität bei verhaltenem Start ins Geschäftsjahr 2024

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Bad Homburg (pta/23.04.2024/13:32) - * Umsatzerlöse EUR 18 Mio. (-6 Prozent ggü. Vorjahresquartal), bzw. EUR -1,2 Mio. ggü. Vorjahr * Rückgang des Operativen Ergebnisses auf EUR 1,6 Mio. (-5 Prozent ggü. Vorjahresquartal) bei einer operativen EBIT-Marge von rund 9 Prozent * Kernmarkt Deutschland: Umsatzerlöse von EUR 14,4 Mio. (-4 Prozent ggü. Vorjahresquartal) bei einer EBIT-Marge von 11 Prozent * Segment Großbritannien und USA: Umsatz von EUR 1,2 Mio. (-46 Prozent ggü. Vorjahresquartal) bei einer EBIT-Marge von 0 Prozent * Segment Polen: Umsatz von EUR 2,0 Mio. (+43 Prozent ggü. Vorjahresquartal) bei einer EBIT-Marge von 19 Prozent * Virtuelle Hauptversammlung am 9. Juli 2024 * Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2023 zur Stärkung von Eigenkapital und Liquidität * Ausblick 2024: Umsatz auf Vorjahresniveau bei einer EBIT-Marge von rund 10 Prozent

Die SYZYGY GROUP startet erwartungsgemäß in das neue Geschäftsjahr 2024 mit Umsatzerlösen von EUR 18 Mio. (-6% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum). Das operative Ergebnis ging im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um 5 Prozent auf EUR 1,6 Mio. zurück, während sich die operative EBIT-Marge leicht auf 9,2 Prozent (Vorjahr: 9,1 Prozent) verbesserte.

Der Umsatz im Kernmarkt Deutschland verzeichnete einen Rückgang von -4 Prozent auf EUR 14,4 Mio. bei einer operativen Profitabilität von 11 Prozent. Der Umsatzanteil dieses Kernmarktes liegt damit bei rund 82 Prozent.

Der Umsatz im Segment Großbritannien und den USA gab um -46 Prozent auf EUR 1,2 Mio. nach (EBIT-Marge: 0 Prozent). Der Umsatz im Segment Polen verzeichnete einen deutlichen Anstieg von 43 Prozent auf 2,0 Mio. EUR bei einer operativen EBIT-Marge von 19 Prozent.

Das Finanzergebnis ist mit EUR -0,2 Mio. negativ, so dass das Konzernergebnis im 1. Quartal nach Abzug von Steuern bei ca. EUR 1,0 Mio. liegt. Das Ergebnis je Aktie beträgt EUR 0,07.

"Die SYZYGY GRUPPE ist erwartungsgemäß in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld in das Jahr 2024 gestartet. Dennoch konnte die Profitabilität leicht gesteigert werden. Wir sind für die aktuellen Herausforderungen gut aufgestellt und gehen daher weiterhin davon aus, dass die SYZYGY GRUPPE im Jahr 2024 bei einem Umsatz auf Vorjahresniveau eine deutliche Steigerung der Profitabilität auf rund 10 Prozent erreichen wird", kommentiert Erwin Greiner, CFO der SYZYGY GROUP.

Die diesjährige Hauptversammlung findet am 9. Juli 2024 als virtuelle Veranstaltung statt, ohne physische Präsenz der Aktionär:innen. Aufgrund des negativen Konzernergebnisses sowie zur Stärkung der Kapitalbasis und der Liquiditätsreserven der SYZYGY GROUP haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, der Hauptversammlung einmalig die Aussetzung der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2023 vorzuschlagen. Diese Entscheidung unterstreicht das Bestreben, eine solide finanzielle Basis für nachhaltiges Wachstum zu schaffen.

Ausblick

Die SYZYGY GROUP bestätigt ihre Jahresprognose und erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz auf Vorjahresniveau sowie eine EBIT-Marge von rund 10 Prozent vor Firmenwertabschreibungen.

In TEUR Q1-2024 Q1-2023 Veränd. Umsatzerlöse 17.557 18.748 -6% Operatives Ergebnis 1.621 1.714 -5% EBIT-Marge 9,2 % 9,1 % +0,1 pp Finanzergebnis -168 -668 75% Periodenergebnis vor Steuern 1.453 1.046 39% Konzernergebnis 1.037 778 33% Gewinn/Aktie (EUR) 0,07 0,06 17%

Der vollständige Quartalsbericht zum 31. März 2024 ist ab dem 24. April 2024 unter www.syzygy-group.net/investors ( http://www.syzygy-group.net/investors ) abrufbar.

Über die SYZYGY GROUP

Die SYZYGY GROUP ist einer der führenden Beratungs- und Umsetzungspartner für Digital Experiences. Wir sind überzeugt, dass positive digitale Experiences maßgeblich die Qualität der Kundenbeziehung beeinflussen - und damit den Erfolg von Marken und Unternehmen bestimmen.

Die SYZYGY GROUP wurde 1995 gegründet und ist in vier Ländern mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten. Seit dem Jahr 2000 ist die SYZYGY AG im Prime Standard börsennotiert.

Neben der Kernmarke SYZYGY gehören der Enterprise Technologie-Spezialist SYZYGY Techsolutions, der Performance Marketing- und Media-Spezialist SYZYGY Performance, das Design Studio Ars Thanea und die Strategieberatung diffferent zur Gruppe.

Die rund 600 Spezialist:innen der SYZYGY GROUP betreuen Marken wie Audi, BMW, Bosch, Die Bundesregierung, Condor, Commerzbank, Deutsche Bank, Eucerin, Hilti, HUK-Coburg, Hymer, Kyocera, Lufthansa, Mazda, Miles & More, mobile.de, o2 Telefónica, PayPal, Porsche, Sennheiser, Volkswagen und Wempe.

(Ende)

Aussender: SYZYGY AG Adresse: Horexstraße 28, 61352 Bad Homburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Susan Wallenborn Tel.: +49 (0)6172 9488 252 E-Mail: susan.wallenborn@syzygy-group.net Website: www.syzygy-group.net

ISIN(s): DE0005104806 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2024 07:32 ET (11:32 GMT)