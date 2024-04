Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Pressetext beachten!ZDFMontag, 20. Mai 2024, 11.05 UhrEuropakonzert 2024 aus Tsinandali in Georgienmit den Berliner Philharmonikern und Lisa BatiashviliErstmals überträgt das ZDF das Europakonzert der Berliner Philharmoniker aus Georgien. Die georgische Ausnahmesolistin Lisa Batiashvili spielt das legendäre Violinkonzert von Johannes Brahms.Das Europakonzert findet im malerischen Weinort Tsinandali unter der Leitung von Daniel Harding statt. Seit 33 Jahren feiern die Berliner Philharmoniker mit diesem Event den europäischen Einheitsgedanken und erinnern an ihr eigenes Gründungsdatum 1882.Die Idee des Europakonzertes, die dieses traditionsreiche Orchester seit 1991 verfolgt, sind Highlightkonzerte an kulturgeschichtlich bemerkenswerten Orten. In diesem Jahr präsentiert sich der musikalisch formulierte Gedanke des Miteinanders vor der pittoresken Kulisse einer ganz besonderen Location. Tsinandali steht für die Schnittstelle zwischen Orient und Okzident, Europa und Asien.Das von einem Park und Natur umgebene 200 Jahre alte Weingut im Südosten von Georgien ist berühmt für seine kulturhistorische Bedeutung. Der Landsitz avancierte im 19. Jahrhundert zu einem Treffpunkt bedeutender Literaten wie Alexandre Dumas und Alexander Puschkin und wird das "literarische Herz der Schreiber und Poeten" genannt. Heute wird der Konzertort zunehmend von Klassikstars entdeckt.Die gebürtige Georgierin Lisa Batiashvili präsentiert ihr Gastgeberland und spielt das berühmte Violinkonzert in D-Dur von Johannes Brahms. Am Pult steht der britische Dirigent Daniel Harding. Im zweiten Programmteil wird die populäre Schicksalssinfonie des Musiktitanen Ludwig van Beethoven zu hören sein.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5764029