Seit dem Allzeithoch im März verliert der DAX, auch in den USA und in Großbritannien fallen die Indizes. Kommt nun doch die große Korrektur? Was renommierte Experten sagen, auf was sich Anleger einstellen sollten Die Aktienmärkte durchleben nach fulminantem Auftakt die erste Schwächephase des Jahres. Der DAX rutschte unter 18.000 Punkte, der amerikanische S&P 500 testet die 5.000. Nur die üblichen Rücksetzer? Oder vielleicht doch der Beginn einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...