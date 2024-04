© Foto: Craig Ruttle/FR61802 AP/AP/dpa



Der Markt ist sich uneins darüber, wann die US-Notenbank mit den ersten Zinssenkungen beginnen wird. Ein Hedgefonds warnt, dass Zinssenkungen der Fed einen Marktabsturz signalisieren werden."Dies ist ein Fall von Vorsicht, was man sich wünscht", sagt Mark Spitznagel, Chief Investment Officer und Gründer von Universa, einem 16 Milliarden US-Dollar schweren Hedgefonds. Universa hat sich auf die Risikominderung gegen "schwarze Schwäne" spezialisiert, also unvorhersehbare und folgenschwere Faktoren, die die Volatilität der Märkte beeinflussen. Der mit Spannung erwartete Übergang zu einer weniger restriktiven Geldpolitik der US-Notenbank hat in den letzten Monaten dazu beigetragen, dass Aktien …