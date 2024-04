Ein Jahr nach Beginn der Zusammenarbeit mit dem Correos Prepaid Mastercard-Programm positioniert Bnext das Ouro-Markenportfolio für Wachstum in Europa

Ouro, ein globaler Finanzdienstleister und Technologie-Innovator, und Bnext, ein bahnbrechendes spanisches Fintech-Unternehmen, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, die Bnext zum strategischen Herausgeber von Ouro in Europa für Ouros Portfolio an Finanzmarken und -produkten für Verbraucher macht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240423777180/de/

Roy Sosa, co-founder and CEO of Ouro (Photo: Business Wire)

Das innovative Zahlungsportfolio von Ouro umfasst die Flaggschiffmarke Netspend, die als Pionierin für Prepaid-Debitkarten für unterversorgte US-Verbraucher auf der Suche nach einem besseren Zugang zu Zahlungsprodukten gilt, sowie X World Wallet, die Cashback-verdienende Multicurrency-Wallet und Zahlungs-App für internationale Reisende und digitale Nomaden, die mehr Komfort und Wertigkeit für ihr Geld suchen.

"Das Bnext-Team hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz in Sachen Innovation und Verständnis für die Kundenbedürfnisse eines wachsenden europäischen Marktes für Zahlungsprodukte und -dienste der nächsten Generation", sagte Roy Sosa, Mitbegründer und CEO von Ouro. "Ihr Unternehmergeist in Verbindung mit ihren technischen Fähigkeiten und ihrer Fähigkeit, Produkte auf europäischen Märkten anzubieten, machen sie zu einem perfekten Partner für die ehrgeizigen Ziele von Ouro", fügte er hinzu.

Gemeinsam werden Ouro und Bnext eine Reihe von Produkten, Programmen und Partnerschaften in Spanien und ganz Europa einführen, die von Ouros mehrsprachiger und mehrwährungsfähiger Zahlungsabwicklungsplattform entwickelt und verarbeitet und von Bnext herausgegeben werden darunter Prepaid- und Debitkarten, digitale Geldbörsen und andere innovative Produkte in der Entwicklung. Die Partnerschaft unterstützt den strategischen Fokus von Ouro auf Innovation, Wachstum und Expansion in globale Märkte.

Bnext und Ouro begannen ihre Zusammenarbeit im vergangenen Jahr mit der Einführung und dem Vertrieb der Correos Prepaid Mastercard in 2.389 Correos-Filialen der spanischen Post in ganz Spanien. Bnext verfügt über eine E-Geld-Emittentenlizenz der spanischen Zentralbank sowie über Reisepässe für die 27 EU-Mitgliedstaaten und Norwegen. Bnext besitzt außerdem eine Principal Membership von Mastercard.

"Unsere Erfahrungen mit Correos haben gezeigt, wie sehr sich Ouro dafür einsetzt, Finanzdienstleistungen für jedermann zugänglich zu machen, und wie schnell unsere gemeinsamen Innovationen in den von uns bedienten Märkten Wirkung zeigen können", sagte Guillermo Vicandi, Mitbegründer von Bnext. "Wir sind gespannt, was die Zukunft bringt, wenn wir mit mehr Partnern zusammenarbeiten, um noch mehr Verbrauchern einen Mehrwert zu bieten."

Die im März 2023 eingeführte Correos Prepaid Mastercard ist ein weltweit akzeptiertes Prepaid-Debitkonto, auf das Kunden mit einer Karte und einer mobilen App zugreifen können, um ihre Finanzen zu verwalten, Gehälter und staatliche Leistungen direkt einzuzahlen, in Geschäften und online auszugeben, Geld zu überweisen und ein spanisches Bankkonto zu eröffnen. Außerdem können sie Bargeld an Geldautomaten und in den Geschäftsstellen von Correos in ganz Spanien abheben.

Über Ouro

Ouro ist ein globales, vertikal integriertes Finanzdienstleistungs- und Technologieunternehmen, das sich auf die Bereitstellung innovativer Finanzlösungen für Verbraucher weltweit spezialisiert hat. Die Finanzprodukte und -dienstleistungen von Ouro umfassen Prepaid-, Debit-, grenzüberschreitende Zahlungen und Loyalitätslösungen für Verbraucher und Unternehmenspartner. Seit der Gründung 1999 durch die Branchenpioniere Roy und Bertrand Sosa haben die Produkte von Ouro ein Transaktionsvolumen von fast einer Billion Dollar abgewickelt und Millionen von Kunden weltweit bedient. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Austin, Texas, mit regionalen Niederlassungen in der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.ouro.com.

Über Bnext

Bnext ist ein bei der Bank von Spanien registriertes E-Geld-Unternehmen. Innerhalb von zwei Jahren nach seiner Gründung 2017 erreichte Bnext eine Rekordzahl von 500.000 Nutzern. Die wachsende Produkt- und Dienstleistungspalette von Bnext umfasst Finanzdienstleistungen, Treue- und Rückerstattungsprogramme sowie Finanzdienstleistungen von Dritten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240423777180/de/

Contacts:

Meredith DeSpain

mdespain@legendlabs.com