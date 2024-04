Ripple News: Irre XRP-Prognose schockt Krypto-Community

Rund 2 Prozent Kursgewinn stehen in den letzten 24 Stunden für XRP zu Buche, während in der vergangenen Woche der Wertzuwachs sogar 11 Prozent beträgt. Damit ist XRP am Kryptomarkt immer noch über 30 Milliarden US-Dollar schwer, obgleich der native Coin des Ripple-Ökosystems zuletzt deutlich an Boden verlor. Marktrang 7 steht noch für XRP zu Buche, Tendenz sinkend. Weiterhin gibt es kontroverse Diskussionen um die neuen XRP Prognosen.

Ist XRP bei einem aktuellen Kurs von 0,54 US-Dollar ein absoluter Kauf oder drängt sich ein Einstieg aufgrund zuletzt hoher Opportunitätskosten nicht auf? Denn XRP konnte im letzten Bullenmarkt schon kein ATH mehr erreichen. Während andere Altcoins haussieren, lief der Top 10 Altcoin bestenfalls seitwärts.

Nun gibt es jedoch eine neue XRP Kurs Prognose eines führenden Analysten, die in der Community für Aufsehen sorgt.

XRP Rallye: Experte wird bullischer

Der Analyst Mikybull Crypto sieht bei XRP nämlich aktuell ein historisches Setup, das zu einer explosiven Rally führen könnte. Dieser betont, dass die Trendlinie in der Vergangenheit mehrfach als Unterstützung gedient hat, um im Anschluss eine massive Rallye zu initiieren. Nun könnte sich dieses Muster möglicherweise wiederholen. Damit könnte die aktuelle Kurszone einen Einstieg mit enger Absicherung ermöglichen.

$XRP is currently at a level that initiates an explosive rally. pic.twitter.com/eyKOb1tlZ5 - Mikybull Crypto (@MikybullCrypto) April 23, 2024

Dennoch stellt sich die Frage, ob die Situationen replizierbar sind. Denn bei deutlich geringerer Bewertung gelang XRP zweifelsfrei ein eindrucksvoller Bullenmarkt in 2017/2018. Doch dann passierte nicht mehr viel. Warum mit weiterhin existenter regulatorischer Belastung und schwindendem Interesse der Anleger XRP jetzt erneut parabolisch steigen sollte, bleibt fraglich. Andere Kryptowährungen bleiben auch im April 2024 spannender.

Auch das Suchinteresse von XRP liegt weiter unter den historischen Höchstständen. Während Solana in der Top 100 das Flippening von XRP schaffte, erreichte hier auch das Interesse nach Google-Trends-Daten in 2024 ein neues Verlaufshoch. Demgegenüber ist bei XRP das Interesse deutlich geringer als in 2021.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.