New York (ots/PRNewswire) -In der dynamischen Welt des dezentralen Finanzwesens (DeFi) ist es von entscheidender Bedeutung, der Zeit voraus zu sein und einen Wettbewerbsvorteil zu behalten. Daher freuen wir uns, heute den Start von DeFi Lens (https://defilens.ai) bekannt zu geben - einer innovativen KI-Plattform, die vertrauenswürdige generative KI- und Web3 Proofs (Trustworthy Proofs) kombiniert, um Händlern, insbesondere solchen, die technische Analysestrategien (TA) anwenden, und Krypto-Fans bessere Marktsignale und Einblicke zu geben. DeFi Lens verändert die Art und Weise, wie Trader oder Krypto-Nutzer nach Alphas suchen, Signale und Daten austauschen und Handelsstrategien analysieren. Das Projekt wird von Oraichain Labs entwickelt.Revolutionierung der Kryptoanalyse mit KIDeFi Lens kombiniert beliebte Analysetools im Kryptomarkt mit der Leistungsfähigkeit generativer KI und vereint KI und Web3, um Echtzeit-Marktintelligenz zu erreichen und eine Web3-Zukunft zu ermöglichen, die effizienter und zugänglicher ist denn je.Die wichtigsten Funktionen von DeFi Lens können definitiv mit anderen Krypto-Tools auf dem Markt mithalten:- AI Explainer: hilft Händlern, Krypto-Chartmuster, technische Analysen, Krypto-Vorhersagen, Datenberichte und Empfehlungen zu verstehen.- AI Positions: optimiert die Strategieparameter, um profitable Handelsstrategien zu identifizieren und Handelssignale auf der Grundlage historischer Daten zu generieren. Angesichts von Tausenden von Kryptowährungen auf dem Markt, zahlreichen Signalen und Handelsstrategien sowie Echtzeitanalysen hat sich DeFi Lens zum Ziel gesetzt, große rechnerische Herausforderungen mit KI-gestützter Automatisierung zu lösen.- Mass Backtesting der technischen Analyse: Candlestick-Muster, Chart-Indikatoren, Trendfolge, Volumenprofil, Wyckoff-basierte VSA/VPA. Signale und Strategien werden algorithmisch verifiziert, wobei die Ergebnisse über die Trustworthy Proofs-Verträge auf der Blockchain gespeichert werden, was den Kryptohandel überprüfbar macht.- Anpassbare Alpha-Suche: 31+ Präferenzeinstellungen für die Alphasuche. KI ohne Code, die natürliche Sprache für die Suche verwendet, ist in Kürze verfügbar.Schließen Sie sich der DeFi Lens Revolution anDeFi Lens startete seine KOSTENLOSE öffentliche Beta-Version im April dieses Jahres und ist jetzt unter https://defilens.ai verfügbar. Lernen Sie gleich heute dieses bahnbrechende Tool kennen, schließen Sie sich der dynamischen Community an, und erleben Sie neue Höhenflüge in der Kryptowelt.Informationen zu DeFi LensDeFi Lens wurde von Oraichain Labs entwickelt und ist ein KI-Krypto-Tool mit anpassbarer und generativer Leistung, das die Suche nach Alphas, den Austausch von Signalen und die Analyse von Handelsstrategien für Trader und Krypto-Nutzer grundlegend verändert. Signale und Strategien unterliegen monetären Werten und folgen einem Trustworthy Proofs-Protokoll.Informationen zu OraichainOraichain (https://orai.io) bietet mehrdimensionale vertrauenswürdige KI-Proofs und ermöglicht eine sichere Integration mit Web3. Oraichain ist das weltweit erste Layer-1-KI-Orakel.