Chart des Tages Nasdaq (23.04.2024)

Sowohl der Nasdaq (US100) als auch andere Wall Street-Indizes hatten in letzter Zeit zu kämpfen. Die nach wie vor angespannte geopolitische Lage im Nahen Osten sowie die sinkenden Marktwahrscheinlichkeiten für den Beginn des Zinssenkungszyklus der Fed in der ersten Hälfte dieses Jahres setzen die US-Aktienmärkte unter Druck. Auch die großen Technologieunternehmen, die 2023 und im ersten Quartal 2024 für die Kursgewinne an der Wall Street verantwortlich waren, mussten eine Abschwächung oder ein Ende ihres Anstiegs hinnehmen.

Die Dinge könnten sich jedoch bald ändern. Wir treten in eine Phase der Gewinnsaison an der Wall Street ein, in der die Quartalsberichte der großen US-Tech-Unternehmen veröffentlicht werden. Dies ist insbesondere für den Nasdaq-100 eine Chance. Zu den wichtigsten Nasdaq-100-Mitgliedern, die in dieser Woche ihre Ergebnisse veröffentlichen werden, gehören:

Tesla (TSLA.US) - Dienstag, nach Börsenschluss

Meta Platforms (META.US) - Mittwoch, nach Börsenschluss

Alphabet (GOOGL.US) - Donnerstag, nach Börsenschluss

Intel (INTC.US) - Donnerstag, nach Börsenschluss

Microsoft (MSFT.US) - Donnerstag, nach Börsenschluss

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.