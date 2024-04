In einem Post übt ein ehemaliger Microsoft-Mitarbeiter Kritik an Windows 11. Das Betriebssystem ist ihm schlichtweg zu langsam - selbst wenn er nur das Startmenü öffnen will. Der ehemalige Microsoft-Mitarbeiter Andy Young hat seinem Unmut auf X Luft gemacht. In einem Post schreibt er, dass das "Windows-11-Startmenü lächerlich schlecht" ist, weil es so lange braucht, um Ergebnisse anzuzeigen.AnzeigeAnzeige Im angefügten Video ist zu sehen, wie Young ...

