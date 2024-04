Wien (www.fondscheck.de) - Thematische Investments stehen bei vielen Beratern und ihren Kunden nach wie vor hoch im Kurs, so die Experten von "FONDS professionell".Doch gelinge es damit überhaupt, ein Portfolio sinnvoll zu diversifizieren? Um diese Frage zu beantworten, müsse man wissen, welche Aktien sich in den entsprechenden Fonds üblicherweise wiederfänden. Das habe Jan Tachtler untersucht. Der Kapitalmarktanalyst von HQ Trust habe auf die größten Positionen von 200 in Deutschland zugelassenen Publikumsfonds und ETFs geschaut, die einen thematischen Ansatz verfolgen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...