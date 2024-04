Wien (www.fondscheck.de) - Carsten Uekermann, bei MFS Investment Management für den Vertrieb an Wholesale-Kunden in Deutschland und Österreich zuständig, verlässt den US-amerikanischen Asset Manager Mitte 2024 nach rund vier Jahren wieder, so die Experten von "FONDS professionell".Entsprechende Medienberichte habe Uekermann auf Anfrage der Redaktion bestätigt. Wohin es ihn ziehe, sei derzeit noch nicht bekannt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...