Die in den vergangenen Handelswoche schwach gelaufene Aktie der DHL Group kann im heutigen Handel wieder etwas Boden gut machen. Neben der allgemein relativ freundlichen Stimmung am Markt hilft dem DAX-Titel auch die jüngste Meldung des US-Paketdienstes UPS. Denn dieser setzt nach einem schwachen Jahresauftakt auf eine baldige Erholung.Demnach habe sich die Zahl der täglichen Sendungsmengen im Durchschnitt im Laufe des ersten Quartals bereits gebessert, sagte Konzernchefin Carol Tomé am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...