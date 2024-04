Wenn der China-Chef von Volkswagen über die Lage auf dem größten Automarkt der Welt spricht, wird deutlich, dass sein Konzern im Reich der Mitte schon einfachere Zeiten erlebt hat. "Die Preise fallen und fallen, der Wettbewerb wird härter", beschreibt Ralf Brandstätter kurz vor der an diesem Donnerstag (25. April) beginnenden Automesse in Peking die Lage.Zwar sei das Geschäft mit herkömmlichen Autos mit Verbrennungsmotor für VW immer noch "hochprofitabel". Dank sprudelnder Gewinne verfügt man also ...

Den vollständigen Artikel lesen ...